Сборная России выиграла Кубок мира по греко-римской борьбе

Завершились соревнования на Кубке мира греко-римской борьбе в Абадане (Иран). Победу в нем одержала сборная России.

В финале россияне победили сборную Азербайджана – 5:3. В дуэли за третье место хозяева соревнований сборная Ирана оказались сильнее сборной Турции – 6:2. Для сборной России это 19-я победа на Кубке мира (с учетом результатов сборной СССР).

За сборную России выступали Мингиян Семенов, Степан Маранян (я до 59 кг), Артем Сурков, Алексей Киянкин (66), Абуязид Манцигов, Юрий Денисов (71), Роман Власов, Чингиз Лабазанов (75), Рамазан Абачараев и Адлан Акиев (80), Давит Чакветадзе, Евгений Салеев (85), Максим Сафарян (98), Сергей Семенов и Борис Вайнштейн (130 кг).





