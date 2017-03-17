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Рамзан Кадыров: Уверен, опыт такого великого спортсмена, как Мэйвезер, будет бесценен для воспитанников клуба «Ахмат»

Источник:  InstagramКомментарии

Президент Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram разместил пост, посвященный прилету в республику экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.

«Дорогие друзья! В Чечню по моему приглашению прибыл чемпион мира в пяти весовых категориях, легенда бокса, не знающий горечи поражения Флойд Мейвезер. Вместе с гостем мы посетили многофункциональный спорткомплекс клуба «Ахмат» в Гудермесе.

Мейвезер ознакомился с тренировочным процессом, посмотрел показательные выступления боксеров и бойцов ММА, пообщался со спортсменами. Он высоко оценил условия, созданные для развития единоборств в Чечне. Гость остался под приятным впечатлением от общения с людьми и увиденного в Грозном, Гудермесе и Аргуне.

Флойд намерен совершить в республику повторный визит и пригласить команду тренеров по боксу и ММА из США. Надеюсь, что наше сотрудничество будет носить долгосрочный и продуктивный характер. Уверен, опыт такого великого спортсмена будет бесценен для воспитанников клуба «Ахмат», – написал Кадыров, выложив следующее видео:

Дорогие друзья! В Чечню по моему приглашению прибыл чемпион мира в пяти весовых категориях, легенда бокса, не знающий горечь поражений Флойд Мейвезер. Вместе с гостем мы посетили многофункциональный спорткомплекс клуба "Ахмат" в Гудермесе. Мейвезер ознакомился с тренировочным процессом, посмотрел показательные выступления боксеров и бойцов ММА, пообщался со спортсменами. Он высоко оценил условия, созданные для развития единоборств в Чечне. Гость остался под приятным впечатлением от общения с людьми и увиденной в Грозном, Гудермесе и Аргуне картины. Флойд намерен совершить в республику повторный визит и пригласить команду тренеров по боксу и ММА из США. Надеюсь, что наше сотрудничество будет носить долгосрочный и продуктивный характер. Уверен, опыт такого великого спортсмена будет бесценен для воспитанников клуба "Ахмат". #Кадыров #Россия #Чечня #Бокс #Мейвезер #ММА

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Напомним, Флойд Мейвезер, который готовится провести бой с чемпионом UFC Конором Макгрегором, в рамках визита в Чечню посетил Грозный, Гудермес и Аргун, заявив, что остался под впечатлением от созданных условий для занятий спортом.

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