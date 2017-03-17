Хосеп Гвардиола: Клопп – превосходный тренер, я очень его уважаю, а матч с «Ливерпулем» – один из важнейших поединков сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии капитана «горожан» Венсана Компани, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ливерпулем».

Напомним, встреча между командами состоится 19 марта на домашней арене «горожан» и стартует в 19.30 мск.

«Компани не играл в последних матчах, потому что пропустил несколько недель из-за травм. Он получил две травмы – одну за другой. Мы не хотели торопиться и рисковать, требовалось время на полное восстановление. На следующей неделе Венсан присоединится к национальной сборной и, возможно, выступит в матчах Бельгии.

Я предпочел дать ему больше времени на восстановление. Но, конечно, мы рады, что он готов играть: мы хотели, чтобы он был с командой с начала сезона, но помешали травмы. Первый шаг к возвращению в строй сделан – Венсан уже две недели тренируется с общей группой.

Что касается матча с «Ливерпулем», то этот клуб – один из сильнейших соперников в АПЛ, и я не могу предсказать результат воскресного матча. Нам предстоит трудный матч.

Клопп – превосходный тренер, предпочитающий атакующий футбол. Мы должны быть бдительны на протяжении всего матча. Я с уважением отношусь к тренеру «Ливерпуля» и его команде. Матч 19-го марта – один из важнейших поединков сезона», – цитирует испанского специалиста официальный сайт «горожан».

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