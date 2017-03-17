Россиянин Пономарев в 2017 году проведет бой за титул чемпиона мира

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы российского боксера Константина Пономарева, рассказал о планах спортсмена на текущий год.

«Константин очень талантливый боксер, мы рассчитываем на него. Он – молодой спортсмен, но при этом уже достаточно опытный. Уже в этом году мы организуем ему титульный бой», – сказал Арум, слова которого приводит ТАСС.

Пономарев тренируется в Калифорнии у известного тренера Абеля Санчеса вместе с Геннадием Головкиным из Казахстана и россиянином Муратом Гассиевым.

Отметим, что на счету 24-летнего боксера из РФ 31 победа (13 – нокаутом) и ни одного поражения.