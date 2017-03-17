Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС43 : 42Жальгирис
Хоккей  Авангард4 : 1Ак Барс
Футбол  Анжи0 : 0Оренбург
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россиянин Пономарев в 2017 году проведет бой за титул чемпиона мира

Источник:  ТАССКомментарии

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы российского боксера Константина Пономарева, рассказал о планах спортсмена на текущий год.

«Константин очень талантливый боксер, мы рассчитываем на него. Он – молодой спортсмен, но при этом уже достаточно опытный. Уже в этом году мы организуем ему титульный бой», – сказал Арум, слова которого приводит ТАСС.

Пономарев тренируется в Калифорнии у известного тренера Абеля Санчеса вместе с Геннадием Головкиным из Казахстана и россиянином Муратом Гассиевым.

Отметим, что на счету 24-летнего боксера из РФ 31 победа (13 – нокаутом) и ни одного поражения.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Боб Арум: Надеюсь, бой Пакьяо – Хан состоится в ноябреГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал ситуацию вокруг поединка Мэнни Пакьяо - Амир Хан.И Хопкинс такой молодой... Как стать чемпионом мира в 49 летИ Хопкинс такой молодой... Как стать чемпионом мира в 49 летХроника становления личности и карьеры великого боксера Бернарда «Палача» Хопкинса глазами журналиста-современника.Боб Арум: Хан не будет следующим соперником ПакьяоФилиппинский боксер полусреднего веса, чемпион мира по версии WBO Мэнни Пакьяо не будет проводить бой против Амира Хана. Об этом заявил его промоутер Боб Арум.Ломаченко может провести в этом году три бояГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о планах чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе Василия Ломаченко.Боб Арум: Маркес больше не выйдет на ринг с ПакьяоГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум больше не надеется организовать пятый поединок между филиппинцем Мэнни Пакьяо и мексиканцем Хуаном Мануэлем Маркесом.Мэнни Пакьяо: Я не пью коктейли, не ем жирного и планирую провести еще три или четыре бояЧемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо рассказал о своих ближайших планах на профессиональном ринге.Боб Арум: За бой Пакьяо в России люди готовы дать большие деньгиГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о предложении организовать в России поединок с участием легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо.Герман Титов: Бой Пакьяо – Михайленко может пройти в июлеГенеральный директор «RCC Boxing Promotions» Герман Титов рассказал о том, что в настоящее время ведет переговоры о поединке суперзвезды мирового бокса филиппинца Мэнни Пакьяо против Дмитрия Михайленко в России.Проводы Пакьяо в России? Кто может стать соперником легендарного филиппинцаПроводы Пакьяо в России? Кто может стать соперником легендарного филиппинцаОдин из самых титулованных боксеров в истории может выйти на ринг в нашей стране уже в июле.Пакьяо летом может провести поединок в РоссииЭкс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может в 2017 году выйти на ринг в России.Нонито Донэйр может провести бой с Оскаром Вальдесом в мартеГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум хочет организовать бой филиппинского экс-чемпиона мира в нескольких весовых категориях Нонито Донэйра с обладателем титула WBO в полулегком весе Оскаром Вальдесом.Повторный бой Ломаченко – Салидо запланирован на март 2017 годаЧемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко в марте следующего года планирует встретиться со своим единственным обидчиком на профессиональном ринге - мексиканцем Орландо Салидо.Боб Арум: Ломаченко – Ригондо? Это будет г****бойПромоутер Боб Арум заявил, что не желает своему боксеру Василию Ломаченко встречаться с кубинцем Гильермо Ригондо, остановив свой выбор на мексиканце Орландо Салидо.Константин Пономарев перебоксировал Сильверио ОртисаРоссийский боксер Константин Пономарев одержал победу в рейтинговом поединке над мексиканцем Сильверио Ортисом.Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBC в тяжелом весеРоссийский боксер Александр Поветкин сохранил лидерство в рейтинге Всемирного боксерского совета в весовой категории свыше 90,71 кг, сообщается в пресс-релизе WBC.Боб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – ЛомаченкоБоб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – ЛомаченкоПромоутер Боб Арум рассказал о предстоящем поединке 37-летнего Мэнни Пакьяо с 27-летним американцем Джесси Варгасом.Боб Арум: Бронер не дружит со своими мозгамиПромоутер Боб Арум рассказал о том, почему он не смог организовать своему клиенту Мэнни Пакьяо бой с Эдрианом Бронером.Боб Арум: Заплатил бы любые деньги за бой Пакьяо – ЛомаченкоПромоутер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо и глава компании Top Rank Боб Арум признался, что хотел бы увидеть бой своего клиента с украинцем Василием Ломаченко.Боб Арум: Де ла Хойя опекает Альвареса, как заботливая мамашаГлава компании Top Rank Боб Арум уверен в том, что промоутер Оскар де ла Хойя слишком сильно заботится о карьере мексиканца Сауля Альвареса и не дает ему встретиться на ринге с серьезными противниками.Пакьяо не намерен возвращаться на рингЛегендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо опроверг информацию о своем скором возвращении на ринг.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» и сократил отставание в серии
Футбол
Ари: Карпин обращал на мои ошибки внимания больше. Может быть, он просто более требователен к иностранцам
Бокс
Бриггс и Окендо проведут чемпионский бой 3 июня в США
Биатлон
Лаукканен выиграла спринт в Холменколлене, Старых – 15-я
все новости
Боб Арум
Боб Арумвсе новости
Константин Пономарев
Константин Пономареввсе новости