Шипулин стал третьим в спринте в Холменколлене, победил Йоханнес Бе

На этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) состоялась спринтерская гонка у мужчин. Победу в ней одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, а россиянин Антон Шипулин пробился в тройку призеров.

Победитель преодолел дистанцию за 24 минуты и 53,3 секунды, не промахнувшись ни разу. На втором месте француз Мартен Фуркад, проигравший победителю 13,6 секунды при одном промахе. На третьем месте россиянин Антон Шипулин. Он всего на 0,2 секунды опередил австрийцы Доминика Ландертингера, который остался четвертым.

Биатлон. Кубок мира

Холменколлен (Норвегия)

Спринт. Мужчины

10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) 24.53,3 (0)

2. Мартен Фуркад (Франция) + 13,6 (1)

3. Антон Шипулин (Россия) + 21,3 (0)

4. Доминик Ландертингер (Австрия) + 21,5 (1)

5. Сергей Семенов (Украина) +24,4 (0)

6. Тарьей Бе (Норвегия) +28,4 (1)

7. Онджей Моравец (Чехия) + 29,1 (0)

8. Евгений Гараничев (Россия) + 30,2 (0)

9. Симон Дестье (Франция) +34,9 (1)

10. Юлиан Эберхард (Австрия) + 43,2 (1)

11. Бенедикт Долль (Германия) + 48,7 (1)

12. Симон Эдер (Австрия) + 50,2 (1)

13. Михал Шлезингр (Чехия) + 57,8 (1)

14. Арнд Пайффер (Германия) + 59,5…

30. Алексей Волков (Россия) + 1.25,2 (0)

31. Матвей Елисеев (Россия) + 1.25,7 (0)…

38. Александр Логинов (Россия) + 1.38,3 (2)…

42. Антон Бабиков (Россия) + 1.44,9 (2)…

86. Игорь Малиновский (Россия) + 3.03,4 (4)

Максим Цветков (Россия) не стартовал.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.



