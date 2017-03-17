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Зинедин Зидан: Было бы здорово повторить успехи прошлого сезона, но, честно говоря, сейчас мы играем плохо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с представителями СМИ перед выездной игрой 28-го тура испанской Примеры против «Атлетика» из Бильбао.

Напомним, встреча между командами состоится 18 марта на домашней арене баскского клуба и стартует в 18.15 мск.

«Нас ждет очень тяжелый матч. Мы прекрасно помним, что «Атлетик» в этом сезоне потерпел поражение на домашней арене только от «Барселоны». Не знаю, решат ли три добытых очка в этой игре исход чемпионской гонки, но, конечно, они очень важны для нас.

Уверен, что команда Эрнесто Вальверде сделает ставку на защиту, поскольку с этим у них нет никаких проблем. «Реалу» придется пострадать, но мы усердно работаем на тренировках и знаем, что у команды есть характер. К тому же, в «Реале» хватает игроков, способных решить исход любого матча. 

Что мы собираемся сделать? Отдать все силы на поле, сыграть на пределе своих возможностей и заработать три очка. Что касается давления, то здесь нет никаких проблем, поскольку это будет длиться до конца чемпионата.

Конечно, было бы здорово повторить успехи прошлого сезона, но, честно говоря, сейчас мы играем плохо. То, что есть на данный момент у команды – это очень хороший результат. 

Апрель – самый важный месяц для «Реала», но у нас есть все, чтобы выполнить поставленную задачу, и игроки это знают», – сказал французский специалист, слова которого приводит Goal.

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