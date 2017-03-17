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Турнир в Голландии готов предоставить Шараповой wild card

Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова может принять участие в турнире WTA в Хертогенбоше (Голландия). Руководители турнира могут предоставить ей wild card.

«У нас нет никаких возражений по поводу участия Марии. Мы с удовольствием дадим ей wild card. Мы прочитали решение Лозаннского суда по ней, и у нас не осталось сомнений. Думаю, остальным тоже нужно прочитать его», - цитирует директора турнира Марселя Хюнзе 10sballs.com.

Напомним, Шарапова заканчивает отбывать 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. Первым турниром для нее станет Porsche Tennis Grand Prix, организаторы которого предоставили бывшей первой ракетке мира wild card. Турнир пройдет в немецком Штутгарте с 24 по 30 апреля.

Также Шарапова получила wild card на турнирах в Мадриде Mutua Madrid Open (6-13 мая) и Риме Internazionali BNL d’Italia (15-21 мая). 

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