Турнир в Голландии готов предоставить Шараповой wild card
Российская теннисистка Мария Шарапова может принять участие в
турнире WTA в Хертогенбоше
(Голландия). Руководители турнира могут предоставить ей wild card.
«У нас нет никаких возражений по поводу участия Марии. Мы с
удовольствием дадим ей wild card.
Мы прочитали решение Лозаннского суда по ней, и у нас не осталось сомнений.
Думаю, остальным тоже нужно прочитать его», - цитирует директора турнира
Марселя Хюнзе 10sballs.com.
Напомним,
Шарапова заканчивает отбывать 15-месячную дисквалификацию за употребление
мельдония. Первым турниром для нее станет Porsche Tennis Grand Prix,
организаторы которого предоставили бывшей первой ракетке мира wild card. Турнир
пройдет в немецком Штутгарте с 24 по 30 апреля.
Также
Шарапова получила wild card на турнирах в Мадриде Mutua Madrid Open (6-13 мая)
и Риме Internazionali BNL d’Italia (15-21 мая).