Поль Погба: Спасибо всем, кто поддерживает меня, совсем скоро я вернусь на поле

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, получивший травму подколенного сухожилия в ответном матче с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы (1:0), обратился к своими фанатам.

«Спасибо всем, кто поддерживает меня. Чувствую в себе силы и сфокусирован на своем возвращении. Совсем скоро я вернусь на поле», – написал игрок сборной Франции на своей странице в Twitter.

Merci for all support messages, can feel the good energy. Will focus 100% on recovery and soon be #Pogback 👊🏾 @ManUtd #MUFC #NeverFollow pic.twitter.com/6rC3Quzjwa