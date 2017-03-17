Поль Погба: Спасибо всем, кто поддерживает меня, совсем скоро я вернусь на поле
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, получивший травму подколенного сухожилия в ответном матче с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы (1:0), обратился к своими фанатам.
«Спасибо всем, кто поддерживает меня. Чувствую в себе силы и сфокусирован на своем возвращении. Совсем скоро я вернусь на поле», – написал игрок сборной Франции на своей странице в Twitter.
Merci for all support messages, can feel the good energy. Will focus 100% on recovery and soon be #Pogback 👊🏾 @ManUtd #MUFC #NeverFollow pic.twitter.com/6rC3Quzjwa— Paul Pogba (@paulpogba) 17 марта 2017 г.
Ранее наставник «МЮ» Жозе Моуринью заявил, что футболист пропустит около месяца.
В нынешнем сезоне хавбек «Юнайтед» сыграл во всех турнирах 41 матч, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.
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