Антонио Конте: Если честно, то в чемпионате Англии тяжело как следует подготовиться к своему сопернику

Главный тренер «Челси» Антонио Конте объяснил, чем отличается чемпионат Италии от английской Премьер-Лиги. Напомним, до прихода в лондонский клуб специалист работал с туринским «Ювентусом».

«Если честно, то в Англии тяжело как следует подготовиться к своему сопернику, потому что у тебя не так много информации о нем. В Италии все по-другому, поскольку обычно ты знаешь все о своем сопернике. Здесь же немного сложнее понять, по какой схеме планирует играть твой соперник, есть ли у него травмированные игроки.

Удобнее готовиться к игре, имея информацию о своем сопернике. Если ты хочешь сыграть в атакующий футбол или или планируешь прессинговать, важно знать, по какой схеме будет играть противник», – цитирует Конте официальный сайт «синих».