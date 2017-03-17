Зинэтула Билялетдинов: Дать отдохнуть Гарипову? Мы подумаем
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула
Билялетдинов прокомментировал
поражение от «Авангарда» (1:4) в пятом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ в
Восточной конференции.
– Непростая игра, нужно сделать выводы, готовиться к следующему матчу
–
Насколько сложно было в связи с тем, что «Ак Барсу» пришлось отыгрываться?
– Были допущены ошибки, которые повлияли на результат.
– Четыре
шайбы не так часто «Ак Барс» пропускает.
– Мы должны разобраться и сделать выводы.
– Гарипов
дважды пропускал по четыре шайбы в последних матчах. Может быть, стоит дать ему
отдохнуть?
– Мы подумаем, – цитирует Билялетдинова корреспондент «БИЗНЕС Online».
КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция
1/2 финала
Матч
Авангард - Ак Барс - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы:
Лемтюгов (Пережогин), 12:03 (1:0). Бурдасов (Медведев, Мартынов), 29:10 (2:0). Зубов (Григорьев, Медведев), 41:40 (3:0 - бол.). Секач (Ткачёв, Свитов), 42:55 (3:1 - бол.). Бурдасов (Соботка), 50:08 (4:1).
Место и дата
17 марта 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция