Зинэтула Билялетдинов: Дать отдохнуть Гарипову? Мы подумаем

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) в пятом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.

– Непростая игра, нужно сделать выводы, готовиться к следующему матчу

– Насколько сложно было в связи с тем, что «Ак Барсу» пришлось отыгрываться?

– Были допущены ошибки, которые повлияли на результат.

– Четыре шайбы не так часто «Ак Барс» пропускает.

– Мы должны разобраться и сделать выводы.

– Гарипов дважды пропускал по четыре шайбы в последних матчах. Может быть, стоит дать ему отдохнуть?

– Мы подумаем, – цитирует Билялетдинова корреспондент «БИЗНЕС Online».

В составе победителей отличились Николай Лемтюгов, Антон Бурдасов, который сделал дубль, и Илья Зубов. У «Ак Барса» гол в активе Иржи Секача. Счет в серии стал 3:2 в пользу «Ак Барса».

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