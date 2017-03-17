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Зинэтула Билялетдинов: Дать отдохнуть Гарипову? Мы подумаем

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) в пятом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.

– Непростая игра, нужно сделать выводы, готовиться к следующему матчу

– Насколько сложно было в связи с тем, что «Ак Барсу» пришлось отыгрываться?

– Были допущены ошибки, которые повлияли на результат.

– Четыре шайбы не так часто «Ак Барс» пропускает.

– Мы должны разобраться и сделать выводы.

– Гарипов дважды пропускал по четыре шайбы в последних матчах. Может быть, стоит дать ему отдохнуть?

– Мы подумаем, – цитирует Билялетдинова корреспондент «БИЗНЕС Online».

В составе победителей отличились Николай Лемтюгов, Антон Бурдасов, который сделал дубль, и Илья Зубов. У «Ак Барса» гол в активе Иржи Секача.  Счет в серии стал 3:2 в пользу «Ак Барса».

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция

1/2 финала

Матч

Авангард - Ак Барс - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы:

Лемтюгов (Пережогин), 12:03 (1:0). Бурдасов (Медведев, Мартынов), 29:10 (2:0). Зубов (Григорьев, Медведев), 41:40 (3:0 - бол.). Секач (Ткачёв, Свитов), 42:55 (3:1 - бол.). Бурдасов (Соботка), 50:08 (4:1).

Место и дата

17 марта 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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