Юрген Клопп: Ведем переговоры с Джаном о продлении контракта

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что клуб собирается продлить контракт с полузащитником сборной Германии Эмре Джаном.

«На данный момент мы ведем переговоры. Все складывается отлично, поскольку Джану очень нравится выступать за «Ливерпуль». Все любят его и как человека, и как игрока. Отмечу, что мы планируем продлить соглашения и с другими футболистами, но сейчас говорить об этом нет никакого смысла», – приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, 23-летний футболист перешел в стан мерсисайдского клуба в 2013 году из леверкузенского «Байера». Джан является воспитанником «Баварии». Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб планирует вернуть игрока в свои ряды.

В нынешнем сезоне хавбек «красных» провел во всех турнирах 30 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи, а его нынешний контракт истекает летом 2018 года.