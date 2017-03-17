«Анжи» обыграл «Оренбург» в стартовом матче 20-го тура РФПЛ
Матч 20-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Оренбургом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0.
Единственный мяч на 79-й минуте забил Александр Прудников. После
навеса от Мусалова он принял мяч на грудь и точно пробил метров с десяти.
После этого матча «Анжи» имеет в активе 23 очкв. Команда занимает
11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» пока находится в
зоне стыковых матчей – 16 очков и 13-е место.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
В следующем туре «Анжи» примет «Урал», а «Оренбург» сыграет со «Спартаком».
Чемпионат России. Премьер-лига
20-й тур
Матч
Голы
Прудников 79 (1:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Фибел, Мусалов, Жиров, Паршивлюк, Гулиев, Эззатоллахи (Гасанов, 74), Хубулов (Дудиев, 82), Кацаев, Будковский, Асильдаров (Прудников, 61)
Оренбург: Кержаков, Малых, Ойеволе, Полуяхтов (Саная, 88), Сиваков, Георгиев, Воробьёв (Драгун, 72), Афонин, Коронов (Лобжанидзе, 81), Дюриш, Григорьев
Предупреждения:
Асильдаров, 12; Прудников, 80 - Сиваков, 49
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
17 марта 19:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция