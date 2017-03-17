«Анжи» обыграл «Оренбург» в стартовом матче 20-го тура РФПЛ

Матч 20-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0.

Единственный мяч на 79-й минуте забил Александр Прудников. После навеса от Мусалова он принял мяч на грудь и точно пробил метров с десяти.

После этого матча «Анжи» имеет в активе 23 очкв. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» пока находится в зоне стыковых матчей – 16 очков и 13-е место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

В следующем туре «Анжи» примет «Урал», а «Оренбург» сыграет со «Спартаком».

Чемпионат России. Премьер-лига

20-й тур