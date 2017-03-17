Гога Шаматава: Мой брат всю свою жизнь посвятил каратэ, я вдохновлялся его примером

18 марта в Краснодаре Чемпион Европы, победитель Гран-при «PRIME Selection» Гога Шаматава из Краснодара проведет первую защиту титула против голландского бойца Митчелла Каду.

- Не жалеешь, что бросил футбол и стал заниматься ММА?

- Я занимался футболом много лет, но все время для меня в футболе чего-то не хватало, наверное, адреналина, драйва. Ну и к тому же, футбол футболом, а постоять за себя и свою семью надо уметь. Сейчас ММА бешеными темпами набирает свою армию фанатов. Я думаю, что смешанные единоборства скоро по популярности догонят футбол. Я не жалею, что стал заниматься ММА. Мой брат всю свою жизнь посвятил каратэ, я вдохновлялся его примером. Физически, конечно, пришлось перестраиваться, но это того стоило. Да, благодаря футболу, которым я занимался, у меня хорошая функциональная подготовка и, как сейчас модно говорить, «футворк» — передвижение на ногах. В ММА в 21 год, так еще и случайно. Сходил поболеть за друга на соревнованиях. Сначала думал, буду заниматься, чтобы научиться постоять за себя, стать немного сильнее. А потом все завертелось: смешанные единоборства стали моим образом жизни, я сам не ожидал, что достигну таких результатов.