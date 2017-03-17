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Андрес Иньеста: Несколько футболистов «Ювентуса» могут в одиночку решить исход любого матча

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Капитан и полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первый матч между командами состоится 12 апреля в Турине.

«Как и все итальянские команды, «Ювентус» здорово играет в обороне. Кроме того, несколько футболистов «Юве» могут в одиночку решить исход любого матча. На каждой позиции у них есть игроки высочайшего уровня. Будет очень сложно, но если мы правильно используем свои сильные стороны, то сможем победить», – цитирует испанца официальный сайт УЕФА.

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