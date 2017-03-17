Федор Канарейкин: Перед своими болельщиками мы не должны были проигрывать третий матч подряд
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин
поделился впечатлениями после матча против «Ак Барса» в рамках 1/2 финала
плей-офф Восточной конференции. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.
– Перед своими болельщиками мы не
должны были проигрывать третий матч подряд.
Рано заканчивать серию, сегодня мы довольны результатом.
–
Насколько сложно будет сохранить позитив на след игру?
– Сложности позади, каждая
игра – новый вызов. Давайте будем просто готовиться, - цитирует Канарейкина «БИЗНЕС Online».
«Ак Барс» ведет в серии 3-2. Шестой матч серии пройдет в Казани 19
марта, начало в 17.00 мск.
В
составе победителей отличились Николай Лемтюгов, Антон Бурдасов, который сделал
дубль, и Илья Зубов. У «Ак Барса» гол в активе Иржи Секача. Счет в серии
стал 3:2 в пользу «Ак Барса».
КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция
1/2 финала
Матч
Авангард - Ак Барс - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы:
Лемтюгов (Пережогин), 12:03 (1:0). Бурдасов (Медведев, Мартынов), 29:10 (2:0). Зубов (Григорьев, Медведев), 41:40 (3:0 - бол.). Секач (Ткачёв, Свитов), 42:55 (3:1 - бол.). Бурдасов (Соботка), 50:08 (4:1).
Место и дата
17 марта 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция