Федор Канарейкин: Перед своими болельщиками мы не должны были проигрывать третий матч подряд

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями после матча против «Ак Барса» в рамках 1/2 финала плей-офф Восточной конференции. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.

– Перед своими болельщиками мы не должны были проигрывать третий матч подряд. Рано заканчивать серию, сегодня мы довольны результатом.

– Насколько сложно будет сохранить позитив на след игру?

– Сложности позади, каждая игра – новый вызов. Давайте будем просто готовиться, - цитирует Канарейкина «БИЗНЕС Online».

«Ак Барс» ведет в серии 3-2. Шестой матч серии пройдет в Казани 19 марта, начало в 17.00 мск.

В составе победителей отличились Николай Лемтюгов, Антон Бурдасов, который сделал дубль, и Илья Зубов. У «Ак Барса» гол в активе Иржи Секача. Счет в серии стал 3:2 в пользу «Ак Барса».

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