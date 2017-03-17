Гога Шаматава: Трештокинг? Нужно не болтать языком, а доказывать все в ринге

Чемпион Европы, победитель Гран-при «PRIME Selection» Гога Шаматава поделился своим мнением по поводу трештокинга.

- Как относишься к модному сегодня трештокингу?

- В России у нас другой менталитет и другое к провокациям. По мне, так нужно не болтать языком, а доказывать все в ринге, на деле.

- А как же агрессивный настрой перед боем, стараешься ли максимально озлобиться перед выходом?

- Я очень люблю, когда наступает день боя. В это время я становлюсь совершенно другим человеком. Не злым, нет: злость — ни к чему. Я просто открываю в себе какие-то инстинкты. Становлюсь суперсильным, это мне помогает. Этот такой глубокий настрой, который сложно описать словами.