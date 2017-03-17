Гога Шаматава: Трештокинг? Нужно не болтать языком, а доказывать все в ринге
Чемпион Европы, победитель Гран-при «PRIME Selection» Гога Шаматава поделился своим мнением по поводу трештокинга.
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Как относишься к модному сегодня
трештокингу?
- В России у нас другой менталитет и другое к провокациям. По мне, так нужно не болтать языком, а доказывать все в ринге, на деле.
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А как же агрессивный настрой перед боем,
стараешься ли максимально озлобиться
перед выходом?
- Я очень люблю, когда наступает день боя. В это время я становлюсь совершенно другим человеком. Не злым, нет: злость — ни к чему. Я просто открываю в себе какие-то инстинкты. Становлюсь суперсильным, это мне помогает. Этот такой глубокий настрой, который сложно описать словами.
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