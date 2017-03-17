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Гога Шаматава: Зрители меня максимально заряжают, и я чувствую себя супергероем

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион Европы, победитель Гран-при «PRIME Selection» Гога Шаматава рассказал о том, что хотел бы попробовать свои силы в UFC.

- Есть ли планы выступать в UFC. Почему нельзя остаться в России, выступать здесь?
- Как любой боец я буду рад заключить контракт с UFC, думаю, это мечта каждого. Это лучший мировой промоушен, и хочется представлять Россию именно там. Но пока Tech-KREP FC нам хватает с головой. Но не вижу ничего зазорного в том, чтобы выступать в своей стране и радовать своего зрителя. Это главная организация юга России. Люди не пропускают ни одного события, приходят поддержать своих. Для меня огромная честь чувствовать эту бешеную поддержку. Зрители меня максимально заряжают, и я чувствую себя супергероем. 

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Сергей Ващенко
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