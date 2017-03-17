Клаудио Маркизио: Наша дуэль с «Барселоной» будет полностью отличаться от финала 2015 года

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Игрок сборной Италии заверил, что футболисты туринского клуба не думают о реванше, но при этом отметил, что зрителей ждет совсем другая картина. Напомним, «Ювентус» и «Барселона» встречались в финале Лиги чемпионов сезона 2014/15. Тогда победителем вышел каталонский клуб, обыграв своего соперника со счетом 3:1.

«Эта дуэль будет полностью отличаться от финала 2015 года. В Берлине все решалось в одном поединке, теперь же нас ждет двухматчевое противостояние. Ни о каком реванше мы не думаем», – цитирует итальянца официальный сайт УЕФА.

Первый матч команды проведут 12 апреля в Турине, а ответный – спустя 7 дней на стадионе «Камп Ноу».