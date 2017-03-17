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Хоккейный матч на новом стадионе в Петербурге может пройти в 2018 году

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, когда стадион на Крестовском острове сможет принять хоккейный матч.

– Есть вариант провести игру на открытом воздухе, технически это возможно, надо просто рассмотреть вопрос более детально, но идея отличная. Там может сыграть и сборная, надо посмотреть такой вариант, и СКА, но для этого надо с лигой провести переговоры, чтобы она разрешила сыграть на открытом воздухе. Думаю, это возможно будет осуществить уже в следующем сезоне, в 2018 календарном году», - сказал Ротенберг.

Напомним, ранее о возможности проведения хоккейного матча на стадионе на Крестовском говорил член правления СКА Александр Медведев.

Арена примет матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Первый официальный матч на новом стадионе предварительно запланирован на 23 апреля. Им станет игра 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Александр Медведев: В этом году СКА проведет матч на «Стадионе Санкт-Петербург». Установим европейский рекорд

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