Хоккейный матч на новом стадионе в Петербурге может пройти в 2018 году
Вице-президент
ФХР Роман Ротенберг рассказал, когда стадион на Крестовском острове сможет
принять хоккейный матч.
– Есть вариант провести игру на открытом воздухе, технически это
возможно, надо просто рассмотреть вопрос более детально, но идея отличная. Там
может сыграть и сборная, надо посмотреть такой вариант, и СКА, но для этого
надо с лигой провести переговоры, чтобы она разрешила сыграть на открытом
воздухе. Думаю, это возможно будет осуществить уже в следующем сезоне, в 2018
календарном году», - сказал Ротенберг.
Напомним, ранее о возможности проведения хоккейного матча на
стадионе на Крестовском говорил член правления СКА Александр Медведев.
Арена примет матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Первый официальный матч на новом стадионе предварительно запланирован на 23 апреля. Им станет игра 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».
Александр Медведев: В этом году СКА проведет матч на «Стадионе Санкт-Петербург». Установим европейский рекорд