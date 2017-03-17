Крэйг Шекспир – о противостоянии с «Атлетико»: Встреча с командой, которая дважды выходила в финал, станет огромным испытанием

Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, первая игра между командами состоится 11 апреля на стадионе «Висенте Кальдерон», который располагается в Мадриде.

«Встреча с командой, которая дважды за три года выходила в финал, станет огромным испытанием. Впрочем, от четвертьфинала Лиги чемпионов сложно было ожидать чего-то другого. Это огромное событие для всего клуба и наших болельщиков», – сказал специалист, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

«Атлетико» за последние три года дважды выходил в финале Лиги чемпионов. В обоих матчах команда Диего Симеоне встречалась с мадридским «Реалом», но так и не сумела завоевать трофей.