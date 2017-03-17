УНИКС уступил «Жальгирису» в Евролиге
Матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги
между УНИКСом и «Жальгирисом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча –
82:80 в пользу УНИКСа.
В составе российского клуба 27 очков набрал Кит
Лэнгфорд. У «Жальгириса» самым результативным стал Паулюс Янкунас – 21 очко.
УНИКС занимает последнее, 16-е место в турнирной
таблице. «Жальгирис» на десятом месте.
Евролига. Регулярный чемпионат
26-й тур
Матч
Место и дата
17 марта 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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