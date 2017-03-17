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УНИКС уступил «Жальгирису» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги между УНИКСом и «Жальгирисом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 82:80 в пользу УНИКСа.

В составе российского клуба 27 очков набрал Кит Лэнгфорд. У «Жальгириса» самым результативным стал Паулюс Янкунас – 21 очко.

УНИКС занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Жальгирис» на десятом месте.

Евролига. Регулярный чемпионат

26-й тур

Матч

УНИКС - Жальгирис - 80:82

Место и дата

17 марта 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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