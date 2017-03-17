Конте заявил, что эксперты незаслуженно критикуют Моуринью за продажу Де Брюйне и Лукаку

Главный тренер «Челси» Антонио Конте встал на защиту наставника «МЮ» Жозе Моуринью, который ранее тренировал лондонский клуб.

Во время своей работы португальский тренер избавился от полузащитника Кевина Де Брюйне и форварда Ромелу Лукаку.

Бельгийский хавбек был продан в «Вольфсбург», а позже вернулся в АПЛ, став игроком «Манчестер Сити». Что касается нападающего, то он перешел в «Эвертон» и на данный момент считается одним из лучших форвардов Премьер-лиги. Многие фанаты «Челси», а также эксперты раскритиковали Моуринью за это решение и считают продажу бельгийцев ошибкой португальского специалиста.

«Думаю, в футболе очень тяжело по достоинству оценить потенциал того или иного игрока. Бывает так, что футболист, который в течении двух сезонов показывал неубедительную игру, выдает фантастический сезон. Думаю, было бы неправильно говорить о том, что продав игрока, тренер допустил ошибку», – приводит слова Конте Goal.