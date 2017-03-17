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Конте заявил, что эксперты незаслуженно критикуют Моуринью за продажу Де Брюйне и Лукаку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте встал на защиту наставника «МЮ» Жозе Моуринью, который ранее тренировал лондонский клуб.

Во время своей работы португальский тренер избавился от полузащитника Кевина Де Брюйне и форварда Ромелу Лукаку.

Бельгийский хавбек был продан в «Вольфсбург», а позже вернулся в АПЛ, став игроком «Манчестер Сити». Что касается нападающего, то он перешел в «Эвертон» и на данный момент считается одним из лучших форвардов Премьер-лиги. Многие фанаты «Челси», а также эксперты раскритиковали Моуринью за это решение и считают продажу бельгийцев ошибкой португальского специалиста.

«Думаю, в футболе очень тяжело по достоинству оценить потенциал того или иного игрока. Бывает так, что футболист, который в течении двух сезонов показывал неубедительную игру, выдает фантастический сезон. Думаю, было бы неправильно говорить о том, что продав игрока, тренер допустил ошибку», – приводит слова Конте Goal.

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