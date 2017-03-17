Антон Шипулин: Спасибо тренерам и сервисменам, они не позволили мне проиграть Ландертингеру
Российский биатлонист Антон Шипулин
поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене
(Норвегия). Напомним, что он занял третье место
«Рад, что наконец-то удалось
хорошо выступить в спринте и попасть на подиум. Очень сильные конкуренты были
на пьедестале. Я старался отработать до конца.
Отстрелял на ноль – это очень приятно. В этой дисциплине со стрельбой у
меня были проблемы. Думаю, что мне будет легче психологически в оставшихся
гонках сезона.
Сегодня очень хорошо меня вели тренеры, сервисмены… Всему персоналу
спасибо. Они не позволили мне проиграть сегодня Ландертингеру.
Я думаю, что преимущество было сегодня у первой стартовой группы. Трассу
сильно не подморозило. Было очень много снега, приходилось перестраиваться
справа-налево. На этом я потерял очень много времени», - цитирует Шипулина
официальный сайт СБР.
Напомним также, что выиграл гонку норвежец Йоханнес Бе.