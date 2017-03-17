Антон Шипулин: Спасибо тренерам и сервисменам, они не позволили мне проиграть Ландертингеру

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял третье место

«Рад, что наконец-то удалось хорошо выступить в спринте и попасть на подиум. Очень сильные конкуренты были на пьедестале. Я старался отработать до конца.

Отстрелял на ноль – это очень приятно. В этой дисциплине со стрельбой у меня были проблемы. Думаю, что мне будет легче психологически в оставшихся гонках сезона.

Сегодня очень хорошо меня вели тренеры, сервисмены… Всему персоналу спасибо. Они не позволили мне проиграть сегодня Ландертингеру.

Я думаю, что преимущество было сегодня у первой стартовой группы. Трассу сильно не подморозило. Было очень много снега, приходилось перестраиваться справа-налево. На этом я потерял очень много времени», - цитирует Шипулина официальный сайт СБР.

Напомним также, что выиграл гонку норвежец Йоханнес Бе.