Мартен Фуркад: Я зол из-за промаха, но доволен вторым местом
Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после спринта
на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял второе
место.
«После предыдущего этапа я возвращался во Францию, и у меня было довольно
долгое путешествие. Это была моя самая большая проблема при подготовке. Я зол
из-за промаха, но не расстроен из-за результата. Я доволен вторым местом», -
цитирует Фуркада официальный сайт IBU.
Напомним также, что выиграл гонку норвежец Йоханнес Бе. Россиянин Антон
Шипулин занял третье место.
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