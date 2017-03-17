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Мартен Фуркад: Я зол из-за промаха, но доволен вторым местом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял второе место.

«После предыдущего этапа я возвращался во Францию, и у меня было довольно долгое путешествие. Это была моя самая большая проблема при подготовке. Я зол из-за промаха, но не расстроен из-за результата. Я доволен вторым местом», - цитирует Фуркада официальный сайт IBU.

Напомним также, что выиграл гонку норвежец Йоханнес Бе. Россиянин Антон Шипулин занял третье место.


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