Роберт Евдокимов: Так и получилось, что «Анжи» забил и победил

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов дал комментарий по итогам матча с махачкалинским «Анжи» (1:0).

- Поздравляю «Анжи» с победой! Победа заслуженная. Ожидали, что будет упорная борьба, кто забьет один гол тот и победит, так и получилось что «Анжи» забил и победил.

- Трудно не спросить о мотивации Прудникова забить гол. Эмоции были через край, что он вам сказал после гола?

- Обычные эмоции и это понятно. Как он говорил, что я плохой тренер и при мне он не попадал в заявку по спортивным и не спортивным причинам. Он выплеснул эмоции, я выплеснул эмоции, и ничего страшного здесь нет. «Анжи» три игры не забивали голов по первых, а во вторых Прудников за 10 с лишним лет поменял 15 команд и тоже статистикой не отличался. Забивал по два гола за сезон максимум. Эмоции я понимаю, я сам в футбол играл, и мне воспитание не позволяло подбегать к чужой скамейке и выплескивать свои эмоции, - сказал Евдокимов.