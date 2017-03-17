Роберт Евдокимов: Так и получилось, что «Анжи» забил и победил
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов дал комментарий по итогам матча с махачкалинским «Анжи» (1:0).
- Поздравляю «Анжи» с победой! Победа заслуженная. Ожидали, что будет упорная борьба, кто забьет один гол тот и победит, так и получилось что «Анжи» забил и победил.
- Трудно не спросить о мотивации Прудникова забить гол. Эмоции были через край, что он вам сказал после гола?
- Обычные эмоции и это понятно. Как он говорил, что я плохой тренер и при мне он не попадал в заявку по спортивным и не спортивным причинам. Он выплеснул эмоции, я выплеснул эмоции, и ничего страшного здесь нет. «Анжи» три игры не забивали голов по первых, а во вторых Прудников за 10 с лишним лет поменял 15 команд и тоже статистикой не отличался. Забивал по два гола за сезон максимум. Эмоции я понимаю, я сам в футбол играл, и мне воспитание не позволяло подбегать к чужой скамейке и выплескивать свои эмоции, - сказал Евдокимов.
Матч
Голы
Прудников 79 (1:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Фибел, Мусалов, Жиров, Паршивлюк, Гулиев, Эззатоллахи (Гасанов, 74), Хубулов (Дудиев, 82), Кацаев, Будковский, Асильдаров (Прудников, 61)
Оренбург: Кержаков, Малых, Ойеволе, Полуяхтов (Саная, 88), Сиваков, Георгиев, Воробьёв (Драгун, 72), Афонин, Коронов (Лобжанидзе, 81), Дюриш, Григорьев
Предупреждения:
Асильдаров, 12; Прудников, 80 - Сиваков, 49
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
17 марта 19:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция