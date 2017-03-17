Гол Ярмоленко помог «Динамо» обыграть «Черноморец» (видео)
Матч 22-го тура чемпионата Украины между киевским
«Динамо» и одесским «Черноморцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча
– 2:1 в пользу «Динамо».
Счет в матче красивым ударом пяткой открыл Андрей Ярмоленко.
Удвоил результат Сергей Сидорчук. В составе «Черноморца»
отличился Давит Хочолава.
«Динамо» набрало 46 очков и занимает второе место
в турнирной таблице. У «Черноморца» 27 очков и шестое место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
22-й тур
Матч
Динамо К - Черноморец - 2:1 (2:0)
Голы
Ярмоленко 7 (1:0). Сидорчук 45 (2:0). Хочолава 72 (2:1).
Состав
Динамо К: Рудько, Вида, Кадар, Пантич, Морозюк, Буяльский, Рыбалка, Гармаш, Беседин, Ярмоленко
Черноморец: Каневцев, Аблитаров, Люлька, Каплиенко, Азацкий, Ковалец (Карноза, 64), Андриевский, Смирнов, Коркишко, Элиас (Хобленко, 64), Кабаев, Барилко
Предупреждения:
Федорчук, 88; Ярмоленко, 90 - Смирнов, 65; Коркишко, 73; Хочолава, 74
Судья:
Екатерина Монзуль (Украина)
Место и дата
17 марта 20:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция