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Гол Ярмоленко помог «Динамо» обыграть «Черноморец» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 22-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и одесским «Черноморцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».

Счет в матче красивым ударом пяткой открыл Андрей Ярмоленко.

Удвоил результат Сергей Сидорчук. В составе «Черноморца» отличился Давит Хочолава.

«Динамо» набрало 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У «Черноморца» 27 очков и шестое место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

22-й тур

Матч

Динамо К - Черноморец - 2:1 (2:0)

Голы

Ярмоленко 7 (1:0). Сидорчук 45 (2:0). Хочолава 72 (2:1).

Состав

Динамо К: Рудько, Вида, Кадар, Пантич, Морозюк, Буяльский, Рыбалка, Гармаш, Беседин, Ярмоленко

Черноморец: Каневцев, Аблитаров, Люлька, Каплиенко, Азацкий, Ковалец (Карноза, 64), Андриевский, Смирнов, Коркишко, Элиас (Хобленко, 64), Кабаев, Барилко

Предупреждения:

Федорчук, 88; Ярмоленко, 90 - Смирнов, 65; Коркишко, 73; Хочолава, 74

Судья:

Екатерина Монзуль (Украина)

Место и дата

17 марта 20:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

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