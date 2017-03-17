«Шахтер» не сумел обыграть «Олимпик»
Матч 22-го тура чемпионата Украины между
донецкими «Шахтером» и «Олимпиком» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Матч проходил в Харькове. «Олимпик» открыл счет
благодаря точному удару Антона Поступаленко. Сравнял результат в концовке
первого тайма Густаво Бланко-Лещук. Больше командам забить не удалось.
«Шахтер» с 60 очками лидирует в чемпионате
Украины. У «Олимипка» 33 очка и пятое место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
22-й тур
Матч
Голы
Поступаленко 24 (0:1). Густаво 45 (1:1).
Состав
Шахтер: Пятов, Исмаили, Кучер, Ракицкий, Срна, Степаненко, Бернард, Коваленко, Марлос, Тайсон, Густаво
Олимпик: Махарадзе, Гришко, Иллой-Айет, Цимбалюк, Гошкодеря, Парцвания, Немчанинов, Шестаков, Рхарсала, Богданов, Матяж
Предупреждения:
Бернард, 37; Марлос, 90 - Поступаленко, 21; Матяж, 62; Федорив, 90
Судья:
Евгений Арановский (Украина)
Место и дата
17 марта 20:00, Металлист, Онлайн-трансляция