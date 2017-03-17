FA оштрафовала «МЮ» за поведение игроков во время матча с «Челси»

Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, «Манчестер Юнайтед» оштрафован на 23 тысячи евро за отсутствие контроля за игроками в четвертьфинальном матче Кубка Англии против «Челси».

Напомним, игра между командами состоялась в Лондоне и завершилась победой «синих» со счетом 1:0. В той встрече футболисты гостей получили три желтые карточки, а хавбек «Юнайтед» Андер Эррера был удален в конце первого тайма.

При этом, некоторые футболисты «Манчестера» очень грубо действовали против лидера «Челси» Эдена Азара.

В полуфинале Кубка страны команда Антонио Конте проведет лондонское дерби с «Тоттенхэмом».