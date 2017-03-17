M-1 Challenge 76. Диего Давелла сразится против Тимура Нагибина

22 апреля в Назрани на турнире M-1 Challenge 76 чемпион Бразилии по лута-ливре Диего Давелла (18-5) будет биться с Тимуром Нагибиным (Новый Поток и клуб Боец, 8-2).

Диего Давелла стремительно ворвался на турниры M-1 Challenge, проведя сумасшедшую по накалу и динамике яростную схватку против Залимбега Омарова . Он стал первым человеком, которому удалось досрочно победить этого невероятно сильного и выносливого бойца техническим сабмишеном (Залимбег не сдался от удушающего приема и потерял сознание). Показанная бразильцем ударная и борцовская техника произвели огромное впечатление как на зрителей, так и на специалистов и с его вторым появлением в рейдже связывают очень большие ожидания.

Тимур Нагибин, в свою очередь, в последнем поединке одержал победу над неуступчивым Курбанали Абдусаламовым, чем реабилитировался за неудачу в бою с Алексеем Невзоровым, которая приостановила его в титульной гонке. Сейчас Тимур тренируется вместе с товарищами по команде Новый Поток под руководством Александра Шлеменко и Алексея Кунченко и вновь намерен вернуться на дорогу к чемпионскому поясу, до которого не так давно ему казалось было рукой подать.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за временный титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе

Алексей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 12-2 - Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 6-0

Диего Давелла (Бразилия), 18-5 - Тимур Нагибин (Новый Поток и клуб Боец), 8-2

