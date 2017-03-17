Александр Григорян: Победы добились по праву
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с «Оренбургом» (1:0).
- Важнейшая ключевая игра для нас за шесть очков. В матчах с соперниками, которые не дышат в спину, ошибки поправимы, а с соперниками, которые дышат в спину, ошибки непоправимы. Оренбург на данный момент одна из самых организованных команд из последних. Для нас очень важен был положительный результат перед перерывом. Я думаю, мы его по праву добились.
- После дисквалификации Эзатолахи немножко потерял ритм игры и сегодня совершал много брака.
- Эзатолахи двадцатилетний мальчик и вы его не видели на протяжении двух лет, и на ваших глазах он не выдавал очень высокие результаты, и вдруг сегодня случилась осечка, и он споткнулся, как говорится на ровном месте и не показал убедительную игру.
- Как оцените игру Гулиева?
- Сегодня такое хорошее настроение после матча, что не хочется останавливаться на отдельно взятом игроке, но, тем не менее, отвечу коротко, он сыграл выше всяких похвал. Хотя в обороне допускал много ошибок, а в атакующих действиях использовал свой потенциал, - сказал Григорян.
Матч
Голы
Прудников 79 (1:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Фибел, Мусалов, Жиров, Паршивлюк, Гулиев, Эззатоллахи (Гасанов, 74), Хубулов (Дудиев, 82), Кацаев, Будковский, Асильдаров (Прудников, 61)
Оренбург: Кержаков, Малых, Ойеволе, Полуяхтов (Саная, 88), Сиваков, Георгиев, Воробьёв (Драгун, 72), Афонин, Коронов (Лобжанидзе, 81), Дюриш, Григорьев
Предупреждения:
Асильдаров, 12; Прудников, 80 - Сиваков, 49
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
17 марта 19:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция