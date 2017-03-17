Александр Григорян: Победы добились по праву

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с «Оренбургом» (1:0).

- Важнейшая ключевая игра для нас за шесть очков. В матчах с соперниками, которые не дышат в спину, ошибки поправимы, а с соперниками, которые дышат в спину, ошибки непоправимы. Оренбург на данный момент одна из самых организованных команд из последних. Для нас очень важен был положительный результат перед перерывом. Я думаю, мы его по праву добились.

- После дисквалификации Эзатолахи немножко потерял ритм игры и сегодня совершал много брака.

- Эзатолахи двадцатилетний мальчик и вы его не видели на протяжении двух лет, и на ваших глазах он не выдавал очень высокие результаты, и вдруг сегодня случилась осечка, и он споткнулся, как говорится на ровном месте и не показал убедительную игру.

- Как оцените игру Гулиева?

- Сегодня такое хорошее настроение после матча, что не хочется останавливаться на отдельно взятом игроке, но, тем не менее, отвечу коротко, он сыграл выше всяких похвал. Хотя в обороне допускал много ошибок, а в атакующих действиях использовал свой потенциал, - сказал Григорян.