«Матч ТВ» закрыл программу «GOALaктика»
Телеканала «Матч ТВ» закрыл программу «GOALaктика». Об этом на своей странице в Twitter сообщил ведущий передачи Кирилл Пупшев.
«Спасибо всем, сегодня «GOALактика» вышла в последний раз. Программа закрыта. Увидимся где-нибудь еще. Обнимаю всех причастных!», – написал Пупшев на своей странице в Twitter.
Спасибо всем, сегодня #GOALактика вышла в последний раз. Программа закрыта. Увидимся где-нибудь ещё. Обнимаю всех причастных!)— Кирилл Пупшев (@Pupshev) 17 марта 2017 г.
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