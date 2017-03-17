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«Матч ТВ» закрыл программу «GOALaктика»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Телеканала «Матч ТВ» закрыл программу «GOALaктика». Об этом на своей странице в Twitter сообщил ведущий передачи Кирилл Пупшев.

«Спасибо всем, сегодня «GOALактика» вышла в последний раз. Программа закрыта. Увидимся где-нибудь еще. Обнимаю всех причастных!», – написал Пупшев на своей странице в Twitter.

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