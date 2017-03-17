Йоханнес Бе: Я не был уверен в победе после финиша

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял первое место.

«Приятно было вернуться в одно из самых милых мест в Кубке мира. Хоть я и выступал дома, это не такое уж большое преимущество. Когда слышишь поддержку болельщиков после выстрелов, это помогает, но не более того.

Я потерял несколько секунд на последнем круге. Я не был уверен в победе, потому что знал, что сзади идут сильные спортсмены», - цитирует Бе официальный сайт IBU.

Напомним также, что второе место занял француз Мартен Фуркад, а третье – россиянин Антон Шипулин.