Йоханнес Бе: Я не был уверен в победе после финиша
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился
впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).
Напомним, что он занял первое место.
«Приятно было вернуться в одно из самых милых
мест в Кубке мира. Хоть я и выступал дома, это не такое уж большое
преимущество. Когда слышишь поддержку болельщиков после выстрелов, это
помогает, но не более того.
Я потерял несколько секунд на последнем круге. Я
не был уверен в победе, потому что знал, что сзади идут сильные спортсмены», -
цитирует Бе официальный сайт IBU.
Напомним также, что второе место занял француз
Мартен Фуркад, а третье – россиянин Антон Шипулин.
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