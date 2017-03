Педро, Де Хеа и Мората вызваны в сборную Испании на матчи с Израилем и Францией

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Хуленом Лопетеги огласил список игроков, которые будут готовиться к ближайшими матчам на международном уровне.

Напомним, 24 марта национальная команда проведет встречу со сборной Израиля в рамках отборочного турнира к ЧМ-2018, а через 4 дня испанцы сыграют товарищеский матч с командой Франции.

n't seen the @SeFutbol call up ahead of qualifier against @ISRAELFA and @equipedefrance friendly? Have a look! 📝 https://t.co/Na7oL0Nd8u pic.twitter.com/hUDECGJ8oQ