Илья «Illidan» Пивцаев: Dota 2 — нервная игра, потому что сейчас пабы стали ужасными

Илья «Illidan» Пивцаев в интервью порталу cybersport.ru рассказал о своем будущем, а также оценил шансы Virtus.pro на The Kiev Major.



«Я не завязал с про-сценой. Я взял отпуск на сезон, чтобы отдохнуть от «Доты». Сейчас закончились квалификации на «мейджор», и я, возможно, снова начну играть. Уже есть некий состав, который мы спланировали. Нужно обо всем договориться до конца, и всё будет нормально.



Отпуск от «Доты» — это не отпуск от команд. Я вообще не играл в нее некоторое время. Dota 2 — нервная игра, потому что сейчас пабы стали ужасными. Чтобы в них не нервничать, нужно изначально играть со спокойным настроем, а он у меня уже давно закончился. Я взял перерыв не из-за того, что я не хотел играть в команде, а из-за того, что к своим и к чужим ошибкам стал относиться слишком нервно.



У Virtus.pro есть шансы на высокие места, главное для них — навязать свою игру и не недооценивать врага. Мне кажется, что противостояние с EG сыграло с ними злую шутку. EG всегда славились тем, что грамотно анализируют противника. Против них нужно сделать какую-то сумасшедшую вещь, взять что-то странное, но подготовленное. Чтобы EG не знали заранее, что ты будешь делать. Мне кажется, у них всё, что они делают в игре, расписано по минутам. Они хорошо видят повадки других игроков и команд».



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