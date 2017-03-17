Польские фанаты получили сроки за нападение на россиян на Евро-2012
Два болельщика из Польши у себя на родине получили
тюремные сроки за правонарушения во время Евро-2012. Об этом сообщают польские СМИ.
Как информирует interia.pl, два фаната
были признаны виновными в подстрекательстве и пособничестве к нападению на
российских болельщиков. Оба правонарушителя получили срок 1,5 года тюремного
заключения. Кроме того, они заплатят штраф в 5000 злотых (более 1000 евро).
Впрочем, осужденные намерены обжаловать приговор.
Напомним, в 2012 году чемпионат Европы проходил в
Украине и Польше. Перед матчем Польша – Россия произошли беспорядки.
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