Польские фанаты получили сроки за нападение на россиян на Евро-2012

Два болельщика из Польши у себя на родине получили тюремные сроки за правонарушения во время Евро-2012. Об этом сообщают польские СМИ.

Как информирует interia.pl, два фаната были признаны виновными в подстрекательстве и пособничестве к нападению на российских болельщиков. Оба правонарушителя получили срок 1,5 года тюремного заключения. Кроме того, они заплатят штраф в 5000 злотых (более 1000 евро). Впрочем, осужденные намерены обжаловать приговор.

Напомним, в 2012 году чемпионат Европы проходил в Украине и Польше. Перед матчем Польша – Россия произошли беспорядки.