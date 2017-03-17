Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС80 : 82Жальгирис
Хоккей  Авангард4 : 1Ак Барс
Футбол  Анжи1 : 0Оренбург
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Польские фанаты получили сроки за нападение на россиян на Евро-2012

Комментарии

Два болельщика из Польши у себя на родине получили тюремные сроки за правонарушения во время Евро-2012. Об этом сообщают польские СМИ.

Как информирует interia.pl, два фаната были признаны виновными в подстрекательстве и пособничестве к нападению на российских болельщиков. Оба правонарушителя получили срок 1,5 года тюремного заключения. Кроме того, они заплатят штраф в 5000 злотых (более 1000 евро). Впрочем, осужденные намерены обжаловать приговор.

Напомним, в 2012 году чемпионат Европы проходил в Украине и Польше. Перед матчем Польша – Россия произошли беспорядки.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Витсель вызван в сборную Бельгии на матч с РоссиейСборная Бельгии назвала состав на товарищеский матч со сборной России, а также на матч квалификации ЧМ-2018 со сборной Греции. В состав попал и бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.Сборная России может прибегнуть к помощи Бердыева на время ЧМ-2018Сборная России может прибегнуть к помощи вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева на время чемпионата мира 2018 года, сообщает Агентство бизнес новостей со ссылкой на свой источник.Администрация Краснодарского края опубликовала памятку для болельщиков матча Россия – БельгияАдминистрация Краснодарского края опубликовала памятку для фанатов, которые планируют посетить товарищеский матч между сборными России и Бельгии.Федор Смолов: Понимаю, насколько важно оставаться частью коллектива сборной РоссииФорвард «Краснодара» Федор Смолов сомневается в том, что он сможет помочь сборной России в ближайших товарищеских матчах.Назначены арбитры на матчи сборной России с Бельгией и Кот д'ИвуаромСтали известны имена судей, которым предстоит обслуживать ближайшие контрольные матчи с участием сборной России по футболу.Роман Широков: Первый раз слышу о попадании в список МакларенаБывший полузащитник сборной России Роман Широков опроверг появившуюся в СМИ новость о том, что он принимал запрещенные вещества перед чемпионатом мира 2014 года.Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Российские игроки часто обманывали нас: сначала были хороши, а потом резко сдавали. Помните ли вы их всех?Александр Самедов: У Черчесова в сборной все получитсяПолузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов верит, что у Станислава Черчесова все получится в национальной команде.Троллинг «Зенита», будни «Спартака» и супергол Аршавина. Пока вы спали (видео)Троллинг «Зенита», будни «Спартака» и супергол Аршавина. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Кафу: Россия – фаворит Кубка конфедераций, и не так важно, что некоторые болельщики не верят в успех сборнойДвукратный чемпион мира Кафу после посещения Санкт-Петербурга назвал Россию фаворитом Кубка конфедераций.Александр Тарханов: Не факт, что Бухаров будет играть в сборнойГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о вызове в сборную России нападающего «Ростова» Александра Бухарова.«Кокорина нет? Он перестал быть звездой». Ловчев о составе сборной России«Кокорина нет? Он перестал быть звездой». Ловчев о составе сборной РоссииОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о списке футболистов, вызванных главным тренером Станиславом Черчесовым в сборную РоссииАлександр Бухаров: Вызов в сборную оказался для меня неожиданнымНападающий «Ростова» Александр Бухаров поделился своими впечатлениями от вызова в национальную команду на товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.Михаил Гершкович: Пусть Кокорин сидит и думает, хочет он в футбол играть или нетГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал непопадание форварда «Зенита» Александра Кокорина в состав национальной команды на товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.«Бухаров заслужил вызов не только голом «МЮ». Черчесов комментирует состав«Бухаров заслужил вызов не только голом «МЮ». Черчесов комментирует составГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции прокомментировал список футболистовРоман Бабаев: Фернандес не сможет принять участия в матчах с Кот-д’Ивуаром и БельгиейГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что защитник Марио Фернандес не сможет принять участие в товарищеских матчах Кот-д’Ивуаром и Бельгией.Участие Смолова в ближайших товарищеских матчах сборной под вопросомГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов - о состоянии травмированных Смолова и Глушакова.Борис Игнатьев: Невызов Кокорина? Проблема в уровне подготовки футболистаБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал непопадание форварда «Зенита» Александра Кокорина в состав национальной команды на товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.Станислав Черчесов: Бухаров семь лет не вызывался в сборную? Мы не смотрим на фамилии, он заслужил вызовГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о вызове форварда «Ростова» Александра Бухарова.Станислав Черчесов: Кокорин не вызван в сборную по спортивному принципуГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов - о невызове Кокорина в сборную.
Футбол
«Анжи» обыграл «Оренбург» в стартовом матче 20-го тура РФПЛ
Футбол
Поль Погба: Спасибо всем, кто поддерживает меня, совсем скоро я вернусь на поле
Теннис
Турнир в Голландии готов предоставить Шараповой wild card
Футбол
Зинедин Зидан: Было бы здорово повторить успехи прошлого сезона, но, честно говоря, сейчас мы играем плохо
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Польша
Польшакалендарьстатистика
Евро-2012
Евро-2012