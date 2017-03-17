«Метц» обыграл «Бастию» благодаря автоголу Сиони
Матч 30-го тура чемпионата Франции между «Метцом» и «Бастией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Метца».
Единственный мяч в собственные ворота забил
защитник Жиль Сиони. «Метц» набрал 35 очко и занимает 13-е место в чемпионате
Франции. У «Бастии» 25 очков и 19-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
30-й тур
Матч
Голы
Чиони 46 (1:0 - автогол).
Состав
Метц: Дидийон, Ассу-Экотто, Баллью, Бишевац, Фалетт (Милан, 30), Сарр (Нгуэтт, 45), Дукур, Жуффре, Манджек, Коад, Диабате
Бастия: Лека, Эль-Каутари, Маранж, Роуз, Чиони (Кейта, 59), Кулибали, Каюзак, Нангис (Нгандо, 75), Онианк, Сент-Максимин, Распентино
Предупреждения:
Баллью, 50; Нгуэтт, 69 - Чиони, 38; Нгандо, 78
Судья:
Йоан Амель (Франция)
Место и дата
17 марта 21:00, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически