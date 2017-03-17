Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Амкар
Футбол  Локомотив- : -Спартак
Футбол  Урал- : -Рубин
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Метц» обыграл «Бастию» благодаря автоголу Сиони

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 30-го тура чемпионата Франции между «Метцом» и «Бастией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Метца».

Единственный мяч в собственные ворота забил защитник Жиль Сиони. «Метц» набрал 35 очко и занимает 13-е место в чемпионате Франции. У «Бастии» 25 очков и 19-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

30-й тур 

Матч

Метц - Бастия - 1:0 (0:0)

Голы

Чиони 46 (1:0 - автогол).

Состав

Метц: Дидийон, Ассу-Экотто, Баллью, Бишевац, Фалетт (Милан, 30), Сарр (Нгуэтт, 45), Дукур, Жуффре, Манджек, Коад, Диабате

Бастия: Лека, Эль-Каутари, Маранж, Роуз, Чиони (Кейта, 59), Кулибали, Каюзак, Нангис (Нгандо, 75), Онианк, Сент-Максимин, Распентино

Предупреждения:

Баллью, 50; Нгуэтт, 69 - Чиони, 38; Нгандо, 78

Судья:

Йоан Амель (Франция)

Место и дата

17 марта 21:00, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лига 1. 30-й тур. «Метц» – «Бастия», «Лилль» – «Марсель» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».Вадим Васильев: Хорошая жеребьевка для «Монако». Как и мы, «Боруссия» нацелена на атакуВице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником монегасков стала дортмундская «Боруссия».«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Шальке» и другие пары 1/4 финала Лиги ЕвропыВ пятницу в Ньоне прошла жеребьевка ¼ финала Лиги Европы.«Бавария» – «Реал», «Ювентус» – «Барселона» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионовВ пятницу в Ньоне прошла жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов.«Тоттенхэм» не намерен отпускать Почеттино в «ПСЖ»«Тоттенхэм» рассчитывает, что главный тренер Маурисио Почеттино продолжит работать с командой, несмотря на возможное предложение со стороны «Пари Сен-Жермен».Вадим Васильев: Мы намерены сохранить Мбаппе, у него ДНК «Монако»Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1) заявил о желании сохранить в составе полузащитника Килиана Мбаппе.Пеп Гвардиола: Я пришел в «Манчестер Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов и буду пытаться это сделать сноваГлавный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил, что у него не получилось при подготовке к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (1:3) на стадионе «Луи II».Мбаппе, Облак, Дибала и Шмейхель претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионовОфициальный сайт УЕФА назвал четырех претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.Раймон Доменек: У Мбаппе огромный потенциал, и я уверен, что он выступит на ЧМ-2018 в РоссииБывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек оценил 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, а также выразил мнение, что нападающий отправится вместе со сборной Франции на чемпионат мира-2018, который состоится в России.«ПСЖ» вступил в борьбу за Артуро ВидаляКак сообщает AS, полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль может перебраться грядущим летом в чемпионат Франции.Эмери может сменить Спаллетти на посту главного тренера «Ромы»Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери будущим летом может возглавить «Рому».Ди Мария и Мертенс могут стать одноклубниками в «Интере»Руководство «Интера» планирует серьезно усилить состав команды грядущим летом.Футболисты «ПСЖ» саботируют решения Унаи ЭмериПо информации La Gazzetta dello Sport, главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери испытывает трудности в управлении командой после поражения от «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Верратти намерен покинуть «ПСЖ» грядущим летомПолузащитник «ПСЖ» Марко Верратти принял решение покинуть французский клуб по окончании текущего сезона.Хосеп Гвардиола: Желание попасть в 1/4 финала Лиги чемпионов избавляет от усталостиГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что напряженный график не должен сказаться на состоянии команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако».Унаи Эмери: Думаете, что кошмар с «Барселоной» будет преследовать нас до конца сезона?Тренер «ПСЖ» о победе над «Лорьяном» в гостях 2:1.Унаи Эмери: «ПСЖ» доминировал все 90 минутГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями после матча против «Лорьяна» в 29-м туре чемпионата Франции. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.Лига 1. 29-й тур. «Лион» разгромил «Тулузу», «Лорьян» уступил «ПСЖ» и другие матчиРезультаты матчей 29-го тура чемпионата Франции.«ПСЖ» на выезде обыграл «Лорьян»Матч 29-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «ПСЖ».ВИДЕО ДНЯ: Мемфис Депай забил гол с центра поляГолландский нападающий «Лиона» Мемфис Депай в матче 29-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» забил фантастический гол с центра поля.
Биатлон
Антон Шипулин: Спасибо тренерам и сервисменам, они не позволили мне проиграть Ландертингеру
Футбол
Конте заявил, что эксперты незаслуженно критикуют Моуринью за продажу Де Брюйне и Лукаку
Баскетбол
УНИКС уступил «Жальгирису» в Евролиге
Футбол
«Анжи» обыграл «Оренбург» в стартовом матче 20-го тура РФПЛ
все новости
Бастия
Бастиякалендарьстатистика
Метц
Метцкалендарьстатистика
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости