«Советский спорт» и «Россия любит футбол» стали лауреатами премии «Спорт и Россия - 2017»

В Сочи в отеле «Swissоtel Resort Сочи Камелия» прошла церемония награждения четвертой ежегодной Национальной премии «Спорт и Россия - 2017».



В этом году премии присуждались по многим номинациям сразу в нескольких категориях: «Информационные проекты в области спорта и здорового образа жизни», «Проекты сферы физической культуры и спорта (лучший организатор)», «Спонсорские спортивные проекты», «Корпоративные социально-спортивные проекты», «Лучшие проекты по видам спорта», «Спортивные товары и услуги», «Общество», «Спортивные объекты и инвестиционные проекты», «Профессионалы спорта и здорового образа жизни».





Заместитель главного редактора «Советского спорта» Мария Бережкова, ведущий церемонии награждения Виктор Гусев, и генеральный директор ИД «Совесткий спорт» Зоя Синицына

В специальной категории « За вклад в популяризацию спорта в СМИ» лауреатом Национальной премии «Спорт и Россия - 2017» стал Издательский дом «Советский спорт».

Также в номинации «Лучший футбольный проект года» победило Агентство стратегических коммуникаций «Ивентика», награжденное за создание и развитие движения «Россия любит футбол».