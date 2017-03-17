Мэйвезеру заплатили пять миллионов рублей за мастер-класс в Москве
Знаменитый американский боксер Флойд
Мэйвезер-младший провел мастер-класс в Москве. За это он получил серьезный
гонорар.
Как сообщают «Известия», спортсмен заработал
около пяти миллионов рублей. Так, билеты в три первых ряда стоили 50 000 рублей.
Билеты на самые дешевые места, поступившие в открытую продажу, стоили 15 000
рублей.
«Флойд Мэйвезер — не только самый
популярный, но и самый высокооплачиваемый боксер в мире. Время Мэйвезера-младшего
стоит очень дорого, как и навыки, которыми он готов поделиться. Любой любитель
бокса понимает, за что именно он заплатил такие деньги.
Я не могу комментировать сумму, которую Мейвезер получил за
проведенный мастер-класс в России, но когда мы говорим о таких спортсменах,
нужно понимать: тут фигурируют цифры как минимум с шестью нулями», - сказал один из организатор тура Олег
Захаров.
Напомним, что Мэйвезер также посетил Чечню по приглашению Размана
Кадырова.