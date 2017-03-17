Украина назвала окончательный состав на матч с Хорватией
Тренерский штаб сборной Украины определил
окончательный список футболистов, которые вызваны на матч квалификации ЧМ-2018
против сборной Хорватии. Об этом сообщает Федерация футбола Украины.
Состав сборной Украины:
Вратари: Андрей
Пятов («Шахтер»), Никита Шевченко («Шахтер»), Денис Бойко («Малага»).
Защитники: Александр Кучер («Шахтер»), Ярослав Ракицкий («Шахтер»),
Иван Ордец («Шахтер»), Богдан Бутко («Шахтер»), Сергей Кривцов («Шахтер»),
Артем Федецкий («Дармштадт»), Николай Морозюк («Динамо»), Николай Матвиенко («Карпаты»).
Полузащитники: Тарас Степаненко («Шахтер»), Максим Малышев («Шахтер»),
Виктор Коваленко («Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Динамо»), Сергей Сидорчук («Динамо»),
Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Ротань («Днепр»), Александр Зинченко (ПСВ),
Иван Петряк («Заря»), Евгений Коноплянка («Шальке»), Евгений Шахов (ПАОК),
Руслан Малиновский («Генк»).
Нападающие: Артем Беседин («Динамо»), Артем Кравец («Гранада»),
Роман Зозуля (принадлежит «Бетису», без клуба), Евгений Селезнев («Карабюкспор»).
Матч Хорватия – Украина состоится 24 марта в Загребе. Начало в 22:45 по Москве.