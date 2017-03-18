Маркус Вайнцирль: «Аякс» - это замечательный жребий
Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль
прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финали Лиги Европы. Напомним, что его
команде предстоит сыграть с «Аяксом»
«Это
замечательный жребий. Мы сыграем против команды с громким именем, у которой
богатая история традиций. У «Аякса» молодой и очень атакующий состав, который в
этом сезоне забил уже много голов. Однако они и пропустили несколько. В
предстоящие недели мы интенсивно будем изучать все сильные и слабые стороны
этой команды», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».
Результаты
жеребьевки:
«Андерлехт» (Бельгия) –
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Сельта» (Испания) – «Генк»
(Бельгия)
«Аякс» (Голландия) – «Шальке»
(Германия)
«Лион» (Франция) – «Бешикташ» (Турция)
Напомним, первые матчи пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. На 21 апреля запланирована жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 4 и 11 мая.
Финал Лиги Европы состоится 24 мая на «Френдс Арене» в Сольне.