Евгений Пашутин: Мне не в чем упрекнуть игроков
Главный тренер УНИКСа
Евгений Пашутин прокомментировал поражение команды от «Жальгириса» (80:82) в матче
26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Тяжелая, равная
игра, но мы ждали этого. «Жальгирис» находится в хорошей форме, мы
должны были остановить их снайперов на периметре. И нам это удалось, они не
показали свои проценты при реализации бросков.
Мы допустили всего 7
потерь, в этом есть прогресс. Но не справились с Паулюсом Янкунасом под кольцом
и проиграли подбор. Три раза они брали мяч на нашем щите, и это три лишних
атаки для соперника. Вот и вся разница сегодня
Лэнгфорд показал свою лучшую игру, все остальные ребята старались. Была команда, была защита. Ребята убивались, падая за мячом. Была команда, и мне не в чем упрекнуть игроков», - приводит слова Пашутина «Р-Спорт».
Напомним, УНИКС занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Жальгирис» на десятом месте.
Матч
Место и дата
17 марта 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция