Евгений Пашутин: Мне не в чем упрекнуть игроков

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал поражение команды от «Жальгириса» (80:82) в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Тяжелая, равная игра, но мы ждали этого. «Жальгирис» находится в хорошей форме, мы должны были остановить их снайперов на периметре. И нам это удалось, они не показали свои проценты при реализации бросков.

Мы допустили всего 7 потерь, в этом есть прогресс. Но не справились с Паулюсом Янкунасом под кольцом и проиграли подбор. Три раза они брали мяч на нашем щите, и это три лишних атаки для соперника. Вот и вся разница сегодня

Лэнгфорд показал свою лучшую игру, все остальные ребята старались. Была команда, была защита. Ребята убивались, падая за мячом. Была команда, и мне не в чем упрекнуть игроков», - приводит слова Пашутина «Р-Спорт».

Напомним, УНИКС занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Жальгирис» на десятом месте.