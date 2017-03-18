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Дортмундская «Боруссия» с минимальным счетом обыграла «Ингольштадт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 25-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем стадионе обыграла «Ингольштадт» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Боруссия» с 46-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Ингольштадт» расположился на 17-й строчке, имея в активе 19 баллов.

В следующем туре «Шмели» 1 апреля на выезде сыграют с «Шальке», а подопечные Майка Вальпургиса на следующий день примут «Майнц».

Чемпионат Германии
25-й тур

Матч

Боруссия - Ингольштадт - 1:0 (1:0)

Голы

Обамеянг 14 (1:0).

Состав

Боруссия: Бюрки, Дурм, Гинтер, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Герреру (Вайгль, 56), Пулишич (Шюррле, 77), Кагава, Кастро (Мерино, 83), Обамеянг

Ингольштадт: Хансен, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Брегери, Матип, Киттель (Гросс, 75), Моралес (Хинтерзеер, 90), Коэн (Мультауп, 83), Лескано, Леки

Предупреждения:

нет - Лескано, 35; Хадергьонай, 54; Зуттнер, 81

Судья:

Даниель Зиберт (Германия)

Место и дата

17 марта 22:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

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