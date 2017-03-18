Дортмундская «Боруссия» с минимальным счетом обыграла «Ингольштадт»
В матче 25-го тура
чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем стадионе обыграла «Ингольштадт»
со счетом 1:0.
Единственный мяч в
составе победителей забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Боруссия» с 46-ю
очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Ингольштадт» расположился
на 17-й строчке, имея в активе 19 баллов.
В следующем туре «Шмели»
1 апреля на выезде сыграют с «Шальке», а подопечные Майка Вальпургиса на
следующий день примут «Майнц».
Чемпионат Германии
25-й тур
Матч
Боруссия - Ингольштадт - 1:0 (1:0)
Голы
Обамеянг 14 (1:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Дурм, Гинтер, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Герреру (Вайгль, 56), Пулишич (Шюррле, 77), Кагава, Кастро (Мерино, 83), Обамеянг
Ингольштадт: Хансен, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Брегери, Матип, Киттель (Гросс, 75), Моралес (Хинтерзеер, 90), Коэн (Мультауп, 83), Лескано, Леки
Предупреждения:
нет - Лескано, 35; Хадергьонай, 54; Зуттнер, 81
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
17 марта 22:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция