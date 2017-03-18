Гол Боатенга принес победу «Лас-Пальмасу» в матче с «Вильярреалом»
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» обыграл «Вильярреал»
со счетом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей забил Кевин-Принс
Боатенг.
Стоит отметить, что гости с 19-й минуты играли в
меньшинстве, Виктор Руис покинул поле за грубую игру.
«Лас-Пальмас» с 35-ю очками поднялся на 11-ю строчку в
турнирной таблице, а «Вильярреал» занимает пятое место, имея в активе 48
баллов.
В следующем туре команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
3 апреля на выезде сыграет с «Сельтой», а подопечные Франа Эскриба двумя днями
ранее примут «Эйбар».
Чемпионат Испании
28-й тур
Лас-Пальмас - Вильярреал - 1:0 (1:0) Боатенг 10 (1:0). Лас-Пальмас: Лисоаин, Лемос, Симон, Тана (Халилович, 82), Гомес, Меса, Гарсия М. (Момо, 59), Боатенг (Хесе, 73), Бигас, Кастельяно Д., Виера Вильярреал: Фернандес, Мусаккио, Коста, Марио, Руис, Сориано Р. (Бакамбу, 83), Сориано Б., дос Сантос, Тригерос, Кастильехо, Сансоне (Сантос, 67) Виера, 70; Лемос, 75 - Сансоне, 29; Коста, 76 нет - Руис, 20 Виканди Гарридо Иньяки (Испания) 17 марта 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Лас-Пальмас - Вильярреал - 1:0 (1:0)
Боатенг 10 (1:0).
Лас-Пальмас: Лисоаин, Лемос, Симон, Тана (Халилович, 82), Гомес, Меса, Гарсия М. (Момо, 59), Боатенг (Хесе, 73), Бигас, Кастельяно Д., Виера
Вильярреал: Фернандес, Мусаккио, Коста, Марио, Руис, Сориано Р. (Бакамбу, 83), Сориано Б., дос Сантос, Тригерос, Кастильехо, Сансоне (Сантос, 67)
Виера, 70; Лемос, 75 - Сансоне, 29; Коста, 76
нет - Руис, 20
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
17 марта 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция