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Гол Боатенга принес победу «Лас-Пальмасу» в матче с «Вильярреалом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» обыграл «Вильярреал» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил Кевин-Принс Боатенг.

Стоит отметить, что гости с 19-й минуты играли в меньшинстве, Виктор Руис покинул поле за грубую игру.

«Лас-Пальмас» с 35-ю очками поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице, а «Вильярреал» занимает пятое место, имея в активе 48 баллов.

В следующем туре команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 3 апреля на выезде сыграет с «Сельтой», а подопечные Франа Эскриба двумя днями ранее примут «Эйбар».

Чемпионат Испании
28-й тур

Матч

Лас-Пальмас - Вильярреал - 1:0 (1:0)

Голы

Боатенг 10 (1:0).

Состав

Лас-Пальмас: Лисоаин, Лемос, Симон, Тана (Халилович, 82), Гомес, Меса, Гарсия М. (Момо, 59), Боатенг (Хесе, 73), Бигас, Кастельяно Д., Виера

Вильярреал: Фернандес, Мусаккио, Коста, Марио, Руис, Сориано Р. (Бакамбу, 83), Сориано Б., дос Сантос, Тригерос, Кастильехо, Сансоне (Сантос, 67)

Предупреждения:

Виера, 70; Лемос, 75 - Сансоне, 29; Коста, 76

Удаления:

нет - Руис, 20

Судья:

Виканди Гарридо Иньяки (Испания)

Место и дата

17 марта 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

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