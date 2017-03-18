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«Лилль» и «Марсель» завершили матч безголевой ничьей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Лилль» на своем поле сыграл вничью с «Марселем» (0:0).

За 90 минут игрового времени ни одна из команд не смогла открыть счет в матче.

«Марсель» с 46-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Лилль» поднялся на 14-ю строчку, имея в активе 34 балла.

В следующем туре подопечные Руди Гарсии 1 апреля примут «Дижон», а футболисты «Лилля» в этот же день сыграют с «Бастией».

Чемпионат Франции
30-й тур

Матч

Лилль - Марсель - 0:0

Состав

Лилль: Эньеама, Корчиа, Сумаоро, Берья, Амаду, Лопеш (Эль-Гази, 63), Бензья (Кишна, 78), Эдер, де Превиль (Биссума, 86)

Марсель: Пеле, Роланду, Сакаи, Бедимо, Фанни, Пайе, Кабелла (Н'Джи, 60), Лопес (Ангуисса, 57), Сансон (Дория, 82), Сертич, Товен

Предупреждения:

Xeka, 49 - Бедимо, 26; Сансон, 68; Пайе, 87; Сакаи, 90

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

17 марта 22:45, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция

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