«Лилль» и «Марсель» завершили матч безголевой ничьей

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Лилль» на своем поле сыграл вничью с «Марселем» (0:0).

За 90 минут игрового времени ни одна из команд не смогла открыть счет в матче.

«Марсель» с 46-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Лилль» поднялся на 14-ю строчку, имея в активе 34 балла.

В следующем туре подопечные Руди Гарсии 1 апреля примут «Дижон», а футболисты «Лилля» в этот же день сыграют с «Бастией».

Чемпионат Франции

30-й тур