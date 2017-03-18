«Лилль» и «Марсель» завершили матч безголевой ничьей
В матче 30-го тура чемпионата Франции «Лилль» на своем поле
сыграл вничью с «Марселем» (0:0).
За 90 минут игрового времени ни одна из команд не смогла
открыть счет в матче.
«Марсель» с 46-ю очками занимает пятое место в турнирной
таблице, а «Лилль» поднялся на 14-ю строчку, имея в активе 34 балла.
В следующем туре подопечные Руди Гарсии 1 апреля примут «Дижон»,
а футболисты «Лилля» в этот же день сыграют с «Бастией».
Чемпионат Франции
30-й тур
Матч
Состав
Лилль: Эньеама, Корчиа, Сумаоро, Берья, Амаду, Лопеш (Эль-Гази, 63), Бензья (Кишна, 78), Эдер, де Превиль (Биссума, 86)
Марсель: Пеле, Роланду, Сакаи, Бедимо, Фанни, Пайе, Кабелла (Н'Джи, 60), Лопес (Ангуисса, 57), Сансон (Дория, 82), Сертич, Товен
Предупреждения:
Xeka, 49 - Бедимо, 26; Сансон, 68; Пайе, 87; Сакаи, 90
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
17 марта 22:45, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция