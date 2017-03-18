22 очка Де Коло не спали ЦСКА от поражения «Басконии» в Евролиге

В матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА уступил испанской «Басконии» со счетом 78:79 (14:18, 19:16, 21:27, 24:18).



Самым результативным игроком встречи стал защитник московской команды Нандо Де Коло, в его активе 22 очка, на три балла меньше у его партнера по команде Милоша Теодосича.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Армейцы прервали серию из четырех побед в турнире кряду и опустились на второе место в турнирной таблице, а команда из Витории расположилась на седьмой строчке, одержав третью победу подряд.

В следующем туре ЦСКА 22 марта примет «Дарюшшафаку», а «Баскония» днем ранее сыграет с «Бамбергом».

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