22 очка Де Коло не спали ЦСКА от поражения «Басконии» в Евролиге
В матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА уступил испанской «Басконии» со счетом 78:79 (14:18, 19:16, 21:27, 24:18).
Самым результативным
игроком встречи стал защитник московской команды Нандо Де Коло, в его активе 22 очка, на три балла меньше у его партнера по команде Милоша Теодосича.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию этого противостояния.
Армейцы прервали
серию из четырех побед в турнире кряду и опустились на второе место в турнирной таблице, а команда из Витории расположилась на седьмой
строчке, одержав третью победу подряд.
В следующем туре ЦСКА 22 марта примет «Дарюшшафаку», а «Баскония» днем ранее сыграет с «Бамбергом».
Евролига
Регулярный чемпионат
26-й тур
Матч
Место и дата
17 марта 23:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция