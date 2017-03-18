НХЛ. «Питтсбург» примет «Нью-Джерси», «Рейнджерс» – «Флорида» и другие матчи
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ
Регулярный чемпионат
18 марта
Матч
Место и дата
18 марта 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 марта 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 марта 04:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 марта 05:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
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