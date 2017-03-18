Димитрис Итудис: Нас подломила третья четверть, в которой мы пропустили 27 очков
Главный тренер ЦСКА
Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды от «Басконии» (79:78) в
матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Поздравляю
«Басконию». Победа могла достаться обеим командам. Мы могли выиграть и
говорить, что заслужили успех, но он заслуженно достался «Басконии». Это был
равный матч, который, в целом, контролировали соперники.
Очевидно, что нас
подломила третья четверть, в которой мы пропустили 27 очков. Это был
единственный отрезок, на котором «Баскония» попадала издали, забросив 4 из 7
трехочковых.
В остальном мы следовали своему оборонительному плану и имели шансы», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Напомним, армейцы прервали серию из четырех побед в турнире кряду и опустились на второе место в турнирной таблице, а команда из Витории расположилась на седьмой строчке, одержав третью победу подряд.
Матч
Место и дата
17 марта 23:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция