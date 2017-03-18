«Локомотив-Кубань» уступил «Уникахе» в полуфинале Еврокубка
Во втором матче
полуфинальной серии плей-офф Еврокубка «Локомотив-Кубань» уступил «Уникахе» со
счетом 63:74 (11:27, 13:10, 18:16, 21:21).
Лучшим во встрече стал игрок хозяев площадки Неманья Недович, который набрал 21 очко.
В первом матче серии до трех
побед клуб из Малаги обыграл российскую команду со счетом 73:57. Таким образом «Уникаха»
вышла в финал турнира, где сыграет с победителей противостояния «Валенсия» - «Хапоэль
Иерусалим» (1:1 – счет в серии), решающий матч которых состоится 22 марта.
Еврокубок
Полуфинал
Второй матч
Матч
Уникаха - Локомотив-Кубань - 74:63
Место и дата
17 марта 22:45, Мартин Карпена, Онлайн-трансляция
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