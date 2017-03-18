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«Локомотив-Кубань» уступил «Уникахе» в полуфинале Еврокубка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во втором матче полуфинальной серии плей-офф Еврокубка «Локомотив-Кубань» уступил «Уникахе» со счетом 63:74 (11:27, 13:10, 18:16, 21:21).

Лучшим во встрече стал игрок хозяев площадки Неманья Недович, который набрал 21 очко.

В первом матче серии до трех побед клуб из Малаги обыграл российскую команду со счетом 73:57. Таким образом «Уникаха» вышла в финал турнира, где сыграет с победителей противостояния «Валенсия» - «Хапоэль Иерусалим» (1:1 – счет в серии), решающий матч которых состоится 22 марта.

Еврокубок
Полуфинал
Второй матч

Матч

Уникаха - Локомотив-Кубань - 74:63

Место и дата

17 марта 22:45, Мартин Карпена, Онлайн-трансляция

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