Кит Лэнгфорд: Нам не остается ничего иного, как забыть об поражении и готовиться к следующей игре
Защитник
УНИКСа Кит Лэнгфорд прокомментировал поражение команды от «Жальгириса (80:82) в матче 26-го
тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Мы проиграли всего два очка, и хотя я очень расстроен,
нам не остается ничего иного, как забыть об этом поражении и готовиться к
следующей игре. Нам нужно прибавлять. Все наши поражения похожи и в то же время
отличаются друг от друга. Мы допускаем небольшие ошибки, которые дорого нам
обходятся.
Да, мы пропустили плей-офф Евролиги, этого уже не исправить, но у нас есть время сделать выводы перед матчами Лиги ВТБ, и мы сделаем их. Мы не собираемся сдаваться», - приводит слова Лэнгфорда «Р-Спорт».
Матч
Место и дата
17 марта 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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