Кит Лэнгфорд: Нам не остается ничего иного, как забыть об поражении и готовиться к следующей игре

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд прокомментировал поражение команды от «Жальгириса (80:82) в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы проиграли всего два очка, и хотя я очень расстроен, нам не остается ничего иного, как забыть об этом поражении и готовиться к следующей игре. Нам нужно прибавлять. Все наши поражения похожи и в то же время отличаются друг от друга. Мы допускаем небольшие ошибки, которые дорого нам обходятся.

Да, мы пропустили плей-офф Евролиги, этого уже не исправить, но у нас есть время сделать выводы перед матчами Лиги ВТБ, и мы сделаем их. Мы не собираемся сдаваться», - приводит слова Лэнгфорда «Р-Спорт».