Хавьер Грасия: Мы нацелены на три очка в матче с «Уралом»

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России против «Урала».

— В матче с «Уралом» буквально через полмесяца играть в Кубке России. Это накладывает отпечаток на матч чемпионата?

— В настоящий момент наши мысли сосредоточены на матче чемпионата. Сейчас мы слишком далеко не заглядываем, о матче Кубка не задумываемся. Мы нацелены на три очка, мы очень хотим взять эти три очка. Чтобы уйти на паузу, связанную с играми сборных, на хорошей ноте. А дальше будем готовиться в том числе к кубковому матчу. Кубковое противостояние всегда носит особый характер, это матч, в котором невозможна ничья. Но сейчас мы, прежде всего, сосредоточены на матче чемпионата.

— В «Урале» тоже поменялся главный тренер, но в команде остались многие игроки, в отличие, например, от «Анжи». Насколько это другая команда по сравнению с первым кругом?

— В данном отрезке «Урал» – одна из наиболее успешных команд, команда, которая выступает достаточно стабильно. У них есть такой футболист, как Бикфалфи, который находится в очень хорошей форме, забивает голы. Они выдерживают похожий стиль игры, состав сохранился, хотя и отсутствуют некоторые футболисты средней линии. Но «Урал» провел достаточно удачный отрезок. Мы помним, как складывался кубковый матче против «Краснодара». «Урал» попал в сложные условия, когда команда была номинальным хозяином, но играла в гостях. Тем не менее, они выбили из Кубка «Краснодар». «Урал» сейчас находится в очень хорошем для команды моменте.

Напомним, матч «Урал» - «Рубин» состоится сегодня, 18 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.